В ЦБ указали на необходимость настройки механизма валютного контроля

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Центробанк России не способен в скором будущем отказаться от
валютного контроля, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на
совместном заседании профильных комитетов Госдумы.
По ее мнению, несмотря на текущие условия, необходимо настроить
механизм валютного контроля. Российскую экономику ждут
структурные изменения.
«ЦБ РФ не сможет в ближайшее время полностью отказаться от
валютного контроля, но его надо настраивать», — заявила Набиуллина.
Глава ЦБ также подчеркнула,
что еще рано делать выводы о будущем золотовалютных резервов. Последствия антироссийских санкций уже «сказались на финсекторе, и
сейчас будут влиять на реальный».
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