В Бурятии семьям погибших работников предприятия выплатят по 1,5 млн рублей

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Власти Бурятии выделят семьям погибших сотрудников
Селенгинского целлюлозного комбината по 500
тысяч рублей. Еще по 1 млн рублей родственникам выплатит администрация предприятия.
Это этом сообщил глава республики.
Пострадавшей работнице СЦКК также направят
материальную помощь из резервного фонда. Она получит 200 тысяч рублей. Помимо
этого, руководство комбината будет содействовать в организации похорон.
Напомним, двое мужчин и три женщины
скончались из-за отравления неизвестным газом, выброс которого произошел в
одном из очистных резервуаров. Полиция продолжает выяснять обстоятельства
случившегося. Возбуждено уголовное дело.
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