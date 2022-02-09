Вашингтон тщательно спланировал операцию под названием “Украина” и конечная цель ее вовсе не Россия.

Такое заявление сделала доктор экономических наук, член Левой партии Германии, депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Она отметила, что Вашингтон действовал продуманно еще со времен Майдана и когда вводил санкции против России. Все эти действия были направлены на ослабление Евросоюза и укрепление позиций США.

Американцы намеренно втянули Германию и другие европейские страны в санкционную войну с Россией, в результате которой именно германские компании пострадали больше всех. Европейцы сами выстрелили себе в ногу антироссийскими санкциями, тогда как торговля США с Россией процветает, подчеркнула Вагенкнехт.

Американцы намеренно вытесняют европейские компании с российского рынка, чтобы самим занять образовавшиеся прорехи. Вашингтон на этом не остановился, теперь он пытается разрушить сотрудничество Германии и России в энергетической сфере. США громко грозят “Северному потоку-2”, но тихо наращивают поставки российской нефти, что сделало Россию третьим по объему крупным поставщиком нефти американцам.

А “Северный поток-2” американцы мечтают “добить”, чтобы продавать свой дорогущий СПГ. Вагенкнехт подчеркнула, что Берлину пора осознать всю суть происходящего и начать, наконец то, действовать в интересах Германии.

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