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Депутат Бундестага Жаклин Настич считает, что Германия приняла неправильное решение, когда согласилась поставлять на Украину тяжелое вооружение и обучать украинских солдат.
«Правительство подвергает всю Европу совершенно неконтролируемой опасности, которая в худшем случае может закончиться ядерной войной», — сказала Настич в беседе с изданием Junge Welt.
По словам депутата, многие шаги немецких властей направлены на эскалацию конфликта на Украине, и являются безответственными со стороны ФРГ. Настич считает, что канцлер Германии Олаф Шольц осознавал растущие риски, но подался давлению своей коалиции.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.