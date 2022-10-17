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В Будапеште исключили возможность поставок вооружения из Венгрии на Украину

В Будапеште исключили возможность поставок вооружения из Венгрии на Украину
Global Look Press | Thomas Imo

Будапешт не намерен пересматривать свою позицию относительно поставок вооружения на Украину, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам дипломата, власти отказываются снабжать ВСУ, чтобы не допустить втягивания страны в боевые действия.

«Мы продолжаем настаивать, что не будем поставлять оружие на Украину», — сказал Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

Ранее власти Австрии отказались принимать участие в программе обучения украинских военнослужащих, которая была принята на уровне ЕС. В Вене также заявили о намерении поставлять Киеву только системы нелетального действия.

венгрия Вооружение Украина
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RusNewsToday24
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