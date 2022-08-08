В Брянской области несовершеннолетнего осудили за ложные сообщения о терактах

По данным силовиков, осужденный отправил на адреса электронных почт экстренных служб страны свыше 30 писем с информацией о готовящихся терактах на объектах социальной инфраструктуры. В ходе проверок угрозы взрывов не подтвердились. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника.