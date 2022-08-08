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В Брянской области несовершеннолетнего осудили за ложные сообщения о терактах

В Брянской области несовершеннолетнего осудили за ложные сообщения о терактах
pxhere.com

Клетнянский районный суд Брянской области приговорил несовершеннолетнего к трем годам лишения свободы условно по делу о заведомо ложном сообщении о минировании. Об этом рассказали представители регионального управления ФСБ России.

По данным силовиков, осужденный отправил на адреса электронных почт экстренных служб страны свыше 30 писем с информацией о готовящихся терактах на объектах социальной инфраструктуры. В ходе проверок угрозы взрывов не подтвердились. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника.

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