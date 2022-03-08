В Британии заявили о лжи Зеленского о нахождении в Киеве

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Читатели британского таблоида Daily Mail поставили под сомнение заверение главы Украины Владимира Зеленского в том, что он находится в настоящий момент в Киеве.

Днем ранее он выступил с обращением к украинцам, заявив, что вместе со своей командой продолжает оставаться на территории украинской столицы.

Но рядовые британцы не поверили Зеленскому, выразив уверенность в том, что он лжет. Своим мнением читатели Daily Mail поделились в комментариях к соответствующему материалу. Британские пользователи почти хором заявили, что речь идет о настоящем вранье – Зеленского нет в Киеве.

«Конечно же, его там нет», – воскликнул один из комментаторов.

«Кто может поверить этому комику?», – заявил другой пользователь.

«Он является лживым политиком, как и все его подчиненные», – поделился мнением еще один британец.

Некоторые читатели британской газеты озвучили данные о том, что в настоящий момент Зеленский находится в Польше.

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