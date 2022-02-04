В Британии утешили украинцев более страшной угрозой, чем война

Сатирический журнал News Thump высмеял поездку премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев, отметив, что жители Украины на самом деле должны быть благодарны ему, ведь он показал, что существуют проблемы похлеще «вторжения» и «войны».

Авторы News Thump сыронизировали, отметив, что визит Джонсона в Киев в какой-то мере успокоил украинцев, опасающихся «удара» со стороны одной из сильнейших армий мира, тем, что «по крайней мере, ими не управляет неблагонадежный клоун».

Британцы в комментариях поддержали авторов статьи, отметив, что тут жителям Украины должно было стать по-настоящему страшно.

Некоторые британские читатели поставили под сомнение мнение журнала о том, что Украиной «по крайней мере, не управляет нелепый клоун».

«Да ладно?!», – указала Miss Understanding.

«Встретились как-то два клоуна. Один бездарный алкоголик, другой бездарный наркоман. Краткое описание поездки в Киев премьер-министра Британии», – сыронизировал kolik_1987.

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