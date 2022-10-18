В Британии призвали лишать гражданства сотрудничавших с Китаем летчиков Королевских ВВС

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал лишать гражданства ветеранов Королевских ВВС, которые были перевербованы КНР.
С инициативой политик выступил 18 октября после публикации в прессе доклада британской разведки о том, что Китай через третьи стороны вербовал ветеранов Королевских ВВС для обучения своих специалистов. Эллвуд резко отреагировал на доклад и призвал лишать гражданства летчиков, которые делятся конфиденциальной информацией с китайскими военными.
«Бывшие летчики ВВС, помогающие обучать китайцев, должны лишиться британского гражданства», — написал Эллвуд в Twitter.
В августе стал известно, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс планирует объявить Китай главной угрозой национальной безопасности страны.