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В Британии призвали лишать гражданства сотрудничавших с Китаем летчиков Королевских ВВС

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Федеральное агентство новостей

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал лишать гражданства ветеранов Королевских ВВС, которые были перевербованы КНР.

С инициативой политик выступил 18 октября после публикации в прессе доклада британской разведки о том, что Китай через третьи стороны вербовал ветеранов Королевских ВВС для обучения своих специалистов. Эллвуд резко отреагировал на доклад и призвал лишать гражданства летчиков, которые делятся конфиденциальной информацией с китайскими военными.

«Бывшие летчики ВВС, помогающие обучать китайцев, должны лишиться британского гражданства», — написал Эллвуд в Twitter.

В августе стал известно, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс планирует объявить Китай главной угрозой национальной безопасности страны.

Британия Китай эллвуд
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