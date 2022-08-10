В Британии предупредили о глобальной катастрофе в случае войны между Китаем и США

Вооруженное противостояние между Китаем и Соединенными Штатами за контроль над Тайванем обернется катастрофой глобального масштаба, заявил британский аналитик Роджер Бутль.
В публикации для The Telegraph он подчеркнул, что мир ждут последствия экономического и военного характера, если ситуация выйдет из-под контроля.
«Она будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики. Если она перерастет в войну с участием США, результаты будут разрушительными», — предупредил Бутль.
По словам эксперта, хотя Тайвань является небольшим регионом, его роль в глобальной экономике нельзя недооценивать. Именно здесь находится значительная доля производства полупроводников. В то же время на Китай приходится 15% мирового экспорта товаров.