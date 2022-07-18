В Британии из-за аномальной жары вышла из строя вторая база ВВС

В материале подчеркивается, что взлетно-посадочные полосы не могут считаться пригодными к использованию, если покрытие под воздействием жары и солнца становится липким. Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура может подняться до 40 градусов, побив рекорд за всю историю наблюдения в Британии.