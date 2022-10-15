В Болгарии воспротивились выступлению Зеленского на собрании парламента страны

Вице-президент Болгарии Илиана Йотова заявила, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании парламента страны неприемлемо.
Слова Йотовой приводит Болгарское информагентство. Политик считает, что приглашение Зеленского на первое выступление парламента больше походит на “игру политическими темами”, которое не уместно при формировании нового правительства.
Выступление украинского лидера станет неуместным, в то время как его страна “переживает тяжелые времена”, подчеркнула Йотова. Отметим, Зеленский намерен выступить с видеообращением на открытии 48-го Национального собрания Болгарии.