В Болгарии опасаются новой волны украинских беженцев

В Болгарии ожидают новую волну эмиграции из Украины, жители нескольких областей в спешке покидают страну. читатели болгарского издания Dir.bg отреагировали на сообщения о том. что беженцы, как ожидается, прибудут в крупный курорт — Солнечный Берег.
Болгарский отельер Елена Андонова в программе БНР-Бургас «Виа Понтика» заявила, что украинцы проявляют повышенный интерес к жилью на Солнечном Берегу. Она отметила, что в Болгарию въехало 20 автобусов из Украины, и новая волна эмиграции будет даже больше, чем первая. Читатели Dir.bg крейне неодобрительно отнеслись к такой новости, о чем и высказались в комментариях.
«У нас полно заброшенных сел – пусть там живут, работают и зарабатывают на жизнь. Кому не нравится – пусть идет туда, откуда пришел»;
«Болгарам, пострадавшим от наводнения, разово выплатили 300 левов, а этим платят по 40 левов в день, они сидят на море и не работают!»;
«Они просто лежат и бока отращивают», — писали читатели.
Ранее «Народные Новости» рассказывали о непростой ситуации, сложившейся в Болгарии из-за украинских беженцев. Многих из них заселили поначалу в номера приморских отелей, чем вызвали возмущения хозяев гостиниц, готовивших номера к примеру туристов. Затем украинцев стали переселять в специальные парораспределительные центры, и многие беженцы стали жаловаться на откровенно неприемлемые условия содержания. Многие отказывались покидать свои номера.