В Болгарии опасаются новой волны украинских беженцев

Болгарский отельер Елена Андонова в программе БНР-Бургас «Виа Понтика» заявила, что украинцы проявляют повышенный интерес к жилью на Солнечном Берегу. Она отметила, что в Болгарию въехало 20 автобусов из Украины, и новая волна эмиграции будет даже больше, чем первая. Читатели Dir.bg крейне неодобрительно отнеслись к такой новости, о чем и высказались в комментариях.