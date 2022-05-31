В Болгарии 200 украинских беженцев отказались покинуть отели, откуда их выселяют

Правительство Болгарии планировало до 1 июня переселить украинских беженцев из отелей, которые располагаются на черноморском побережье, вглубь страны, сообщают болгарские СМИ.
Так, накануне несколько сотен украинцев подписали согласие на переезд из популярного варненского курорта «Золотые Пески». Для них подготовили четыре железнодорожных вагона, но на вокзал Варны к отбытию поезда пришли всего пять человек.
В итоге еще двести украинских беженцев отказалась покидать отель, расположенный на берегу Черного моря.
Граждане Украины, прибывшие на территорию Болгарии, должны как можно скорее начинать интеграцию в местное общество, чтобы самостоятельно себя обеспечивать, заявил министр по туризму Болгарии Христо Проданов.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Правительство Болгарии решило сократить размер компенсации на питание и проживание украинских беженцев с 20 до 7,5 евро в сутки.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.