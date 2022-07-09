В ближайшее время российские специалисты не будут включать телескоп eRosita

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Российским специалистам при включении немецкого телескопа eRosita на обсерватории «Спектр-РГ» нужно действовать очень осторожно. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его словам, включение не планируется в ближайшее время.





«Было обсуждение с “Роскосмосом”, и я сам общался с Дмитрием Олеговичем [Рогозиным] на этот счёт. Он заверил меня, что действительно, нужно будет вести себя осторожно, аккуратно, и это не есть вопрос совсем ближайшей перспективы. […] Мы по-прежнему говорим, что мы должны очень осторожно двигаться в этом направлении, поскольку eROSITA — немецкий телескоп, и управление этим телескопом осуществляется со стороны наших немецких коллег», — рассказал Сергеев.

5 июня глава «‎Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что распорядился включить eROSITA без разрешения немецкой стороны и озвучил сроки — не более полутора месяцев. Это время потребуется на разработку системы команд для управления телескопом.

После этого представители РАН направили в «‎Роскосмос» письмо, где заявили, что российские специалисты не смогут правильно использовать телескоп. А, по словам научного руководителя Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Льва Зелёного, все учёные института возражают против запуска eROSITA, поскольку его данные нельзя будет использовать. Также есть шанс попросту вывести систему из строя.

Рогозин полагает, что российские специалисты справятся с управлением телескопом и смогут использовать его.