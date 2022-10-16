«В ближайшее время будет подписано полноценное соглашение по реализации этой программы». Россия и Китай готовы подписать соглашение по созданию совместной лунной станции

Россия и Китай в ближайшее время подпишут соглашение о создании Международной научной лунной станции (ILRS). Об этом заявил глава Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на XIII Московском симпозиуме по изучению Солнечной системы.





«Еще в прошлом году был подписан меморандум между Россией и КНР о сотрудничестве в области проработки планов по созданию Международной научной лунной станции. Сотрудничество планомерно развивается, работают наши совместные научные группы, а в ближайшее время будет подписано полноценное соглашение по реализации этой программы», — сказал он.

За год проведения совместных исследовательских работ ученые двух стран выделили девять приоритетных научных тем и создали соответствующие экспертные подгруппы. Среди прочего, эти подгруппы будут заниматься проблемами лунной топографией и геологий, исследованием внутренней структуры и пространства вокруг спутника, а также изучать возможность по созданию лунных телескопов и развертыванию других научных приборов, в том числе для поиска темной материи.

На первом этапе проекта российско-китайские специалисты будут использовать миссии программ «Чанъэ» и «Луна», чтобы разведать местность и собрать данные для дальнейшего развития проекта. В том числе, три миссии «Луна» дадут выбрать идеальном место для постройки базы, чтобы в зоне доступа оказались природные ресурсы и интересные места для исследования. Строительство базы завершат к 2035 году.

Напомним, Китай недавно успешно испытал водородно-кислородный двигатель для сверхтяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-9», которая будет использоваться для запусков на Луну и на Марс.