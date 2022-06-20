В Бийске после столкновения с трамваем загорелся мотоцикл

В ГИБДД Алтайского края выясняют обстоятельства серьезного ДТП в Бийске с участием трамвая и мотоцикла.
Как информирует «Инцидент Бийск», на перекрестке улицы Краснооктябрьской и переулка Свердловский трамвай не пропустил мотоциклиста, в результате чего мотоцикл оказался под колесами трамвая. При этом мотоцикл загорелся. Прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД приступили к расследованию причин ДТП, сообщает «Наш Бийск».
Насколько серьезно пострадал мотоциклист не уточняется. Предстоит выяснить степень вины участников происшествия. В зависимости от результатов проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.