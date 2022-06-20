В Бийске после столкновения с трамваем загорелся мотоцикл

Как информирует «Инцидент Бийск», на перекрестке улицы Краснооктябрьской и переулка Свердловский трамвай не пропустил мотоциклиста, в результате чего мотоцикл оказался под колесами трамвая. При этом мотоцикл загорелся. Прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД приступили к расследованию причин ДТП, сообщает «Наш Бийск».