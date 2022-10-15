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В Березовском мужчина сутки прожил с телом забитой до смерти возлюбленной

Житель Кузбасса зверски забил жену при детях после прочтения ее личной переписки
Global Look Press | Nikolay Gyngazov

В Свердловской области осудили 55-летнего жителя Березовского. Мужчину признали виновным в убийстве возлюбленной и назначили наказание в виде реального лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 23 февраля текущего года в городе Березовский. Во время застолья возлюбленные поссорились и женщина заявила, что хочет расстаться с обвиняемым. В ответ на это злоумышленник начал избивать ее, и вскоре жертва скончалась от полученных травм.

Осознать произошедшее уралец смог лишь спустя сутки. Тогда мужчина сходил в магазин за новой порцией спиртного, после чего позвонил в полицию и сообщил о содеянном.

Против него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Суд приговорил фигуранта к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Ранее житель Кирова жестоко избил своего друга металлической тростью и ногами. Полученные травмы оказались смертельными для пострадавшего, сообщал телеканал «360».

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