В Березовском мужчина сутки прожил с телом забитой до смерти возлюбленной

Инцидент произошел 23 февраля текущего года в городе Березовский. Во время застолья возлюбленные поссорились и женщина заявила, что хочет расстаться с обвиняемым. В ответ на это злоумышленник начал избивать ее, и вскоре жертва скончалась от полученных травм.