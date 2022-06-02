В Бердянске сообщили подробности мощного взрыва на территории порта

В украинском Бердянске прогремел мощный взрыв. В администрации города уточнили, что взрыв произошел в результате проведения работ по разминированию территории.
«Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13.00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве и обнаруженных при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации», — говорится в пресс-релизе администрации Бердянска.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.