В Бердянске сообщили подробности мощного взрыва на территории порта

«Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13.00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве и обнаруженных при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации», — говорится в пресс-релизе администрации Бердянска.