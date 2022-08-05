В Белоруссии признали экстремистскими два набора стикеров из Telegram

В суде Центрального района Минска признали экстремистскими материалами два набора стикеров для Telegram. Об этом сообщили в Министерстве информации РБ. Они называются «Luka» и «Sasha 3%».





Эти наборы стикеров уже включили в список запрещенных материалов, причём это произошло в первые в истории мессенджера. Однако ранее в этот список уже добавляли ряд канало в и чатов в Telegtam. Подписка на них интерпретируется как как участие в экстремистском сообществе и преследуется по закону. Согласно статье 361-1 УК Белоруссии, за это можно сесть в тюрьму на срок до 6 лет.

Помимо этого, в списке экстремистских материалов есть книги, печатные и электронные издания, сайты и отдельные страницы в социальных сетях, а также символы и другие данные.

При этом в России признали экстремистской целую компанию и сразу две социальные сети. Но реклама в них по-прежнему востребована.