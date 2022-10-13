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В Белом доме заявили, что Байден не планирует встречаться с Путиным на полях G20

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Global Look Press | Chris Kleponis – Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Индонезии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Кирби отметил, что возможность встречи Байдена и Путина была озвучена в «потенциально гипотетическом ключе» и американский президент в ходе саммита «Большой двадцатки» не планирует контактов со своим российским коллегой.

Ранее, отвечая на вопрос журналиста CNN, Байден заявил, что если Владимир Путин захочет обсудить проблему осужденной в РФ американки Бриттни Грайнер, то он открыт для переговоров.

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