В Белгороде ФСБ задержала полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ в Белгородской области задержали полицейского, подозреваемого в передаче информации из рабочей базы неизвестному лицу. По предварительным данным, сведения передавались украинской разведке.
Как рассказали авторы портала BAZA, 38-летний капитан Александр Р. работал оперативным дежурным на ж/д станции Валуйки, и воспользовался служебной системой хранения данных о гражданах РФ не по работе. Мужчина скопировал сведение о гражданине РФ и передал другому человеку. Следствие полагает, что получивший данные человек действовал в интересах украинской разведки.
В отношении Александра возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Неправомерный доступ к информации» и «Злоупотребление должностными полномочиями», в дежурной части полицейского провели обыск.