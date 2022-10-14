В Белгороде ФСБ задержала полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Как рассказали авторы портала BAZA, 38-летний капитан Александр Р. работал оперативным дежурным на ж/д станции Валуйки, и воспользовался служебной системой хранения данных о гражданах РФ не по работе. Мужчина скопировал сведение о гражданине РФ и передал другому человеку. Следствие полагает, что получивший данные человек действовал в интересах украинской разведки.