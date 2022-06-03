В Барнауле ребенок попал в больницу после удара ложкой по лбу воспитательницей детского сада

Она сообщила, что мальчик стал жаловаться на головную боль, у него началась рвота. Выясняя причины недомогания, мать узнала, что накануне воспитательница ударила ребенка металлической ложкой между глаз, передает сетевое издание «ЧС Инфо». Малыш перенес уже три операции на глаза, переживает, что вынужден постоянно носить очки. Встревоженная мать отправилась с ребенком в больницу, где зафиксировали ушиб мягких тканей лобной части головы и спазм глазодвигательных мышц. Мальчику назначили лечение и две недели домашнего режима.