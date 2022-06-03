В Барнауле ребенок попал в больницу после удара ложкой по лбу воспитательницей детского сада

Стали известны подробности госпитализации ребенка после нанесенного ему воспитательницей детского сада удара ложкой по лбу. О случившемся рассказала мать ребенка
Она сообщила, что мальчик стал жаловаться на головную боль, у него началась рвота. Выясняя причины недомогания, мать узнала, что накануне воспитательница ударила ребенка металлической ложкой между глаз, передает сетевое издание «ЧС Инфо». Малыш перенес уже три операции на глаза, переживает, что вынужден постоянно носить очки. Встревоженная мать отправилась с ребенком в больницу, где зафиксировали ушиб мягких тканей лобной части головы и спазм глазодвигательных мышц. Мальчику назначили лечение и две недели домашнего режима.
Воспитательница уволена с работы, комитет по образованию Барнаула принес извинения родителям, а сотрудники детского сада обещали обеспечить ребенку максимальную поддержку для комфортного посещения детского сада.