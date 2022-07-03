В Барнауле обрушение потолка в частном доме привело к гибели двух человек

Женщина и ребенок получили смертельные повреждения при обрушении потолка в двухквартирном деревянном доме. Трагедия произошла на Гвардейской улице в Барнауле, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Площадь обрушения составила 25 квадратных метров. В ликвидации последствий ЧП принимали участие 37 спасателей и 13 единиц спецтехники. Отмечается, что дом был построен в 1923 году.
В результате погибли ребенок 2018 года рождения и женщина 1961 года рождения. Еще трем несовершеннолетним оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. При наличии оснований правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.