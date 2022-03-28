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Китай, несмотря на давление со стороны США, не согласится поддержать позицию Запада, касающуюся специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.

К такому выводу пришли журналисты китайского информационного издания Baijiahao. Авторы материала подробно рассказали о попытках Вашингтона повлиять на отношение Пекина к Москве, а также объяснили, как Китай в действительности относится к российской спецоперации.

Обозреватели Baijiahao напомнили, что американские власти придерживаются определенной внешнеполитической стратегии, пытаясь заставить Китай поддержать антироссийские санкции, связанные с решением Москвы провести специальную операцию на Украине. Так, Вашингтон оказывает на Пекин серьезное давление, но такие меры не приведут к каким-либо результатам, поскольку не смогут повлиять на позицию китайских властей, сообщает «ПолитРоссия».

Китайские журналисты обратили внимание, что Китай в действительности нейтрально относится к специальной операции Российской Федерации и не собирается осуждать Москву за принятые меры. Пекин прекрасно осведомлен, что за эскалацию украинского кризиса несет ответственность американская администрация. Вашингтон, пытаясь реализовать свои геополитические цели, пошел на намеренные провокации. Китай же не планирует соглашаться с позицией США и поддерживать их дальнейшие меры, направленные против России.

«Позиция Китая по спецоперации России на Украине предельно четка и ясна: Пекин действительно выступает за мирное урегулирование любых конфликтов, однако понимает необходимость крайних мер, когда нужно отстоять справедливость», — объяснили авторы материала.

Китайские власти никогда не пойдут на сближение с Соединенными Штатами Америки, поскольку осознают угрозу от таких решений. Вашингтон является опасным геополитическим игроком, который готов предать своих партнеров ради собственной выгоды.

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