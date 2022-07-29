В Азербайджане не исключают внедрения карт «Мир» в свою платёжную систему

В Центробанке Азербайджана не исключают внедрение карт «Мир» в свою платёжную систему. Об этом сегодня заявил генеральный директор финансового регулятора Фарид Османов.





Он уточнил, что стороны обсуждают вопрос, однако пока что решение не принято, на данный момент вопрос рассматривается в рамках межправительственной комиссии с представителями обеих стран.

«Данный вопрос обсуждается на азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов», — заявил глава ЦБ. Какой-то конкретной информации, помимо этого, Османов не озвучил.

Ранее сообщалось, что в Иране тоже скоро заработает «Мир». Там работают над совместным с Россией аналогом системы SWIFT.