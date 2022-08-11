В АвтоВАЗ-е рассказали, когда вернут подушки безопасности в автомобили, хотя это и повысит цену

АвтоВАЗ намерен возобновить поставки автомобилей Lada с подушками безопасности в конце августа этого года. Как заявил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24», это отразится на ценах автомобилей.





«С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием в комплектации подушки безопасности», — заявил Соколов.

Что касается цен, то фронтальная водительская подушка увеличит стоимость машины на 8 тысяч рублей, а две — для водителя и пассажира спереди — на 16 тысяч рублей.

Ранее на машины уже начали устанавливать кондиционеры и системы ЭРА-ГЛОНАСС, а вот появление ABS ожидается только в следующем году. Хотя при этом число покупателей растёт.