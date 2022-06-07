В «Авито» запустили новый сервис для онлайн-бронирования жилья

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Команда популярного сервиса частных объявлений «Авито» объявила о запуске новой услуги для «Авито Недвижимости» — онлайн-бронирование жилья с возможностью полной оплаты.

Новый сервис предназначен для безопасного онлайн-бронирования посуточного жилья. Как отмечают разработчики, теперь пользователи смогут быстрее бронировать жильё, а «Авито» обеспечит безопасность платежа и круглосуточную поддержку.

С 6 июня новая функция работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В скором времени её планируют запустить на Алтае, в Карелии и на Юге России.





Опция доступна для объектов с отметками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь». Гости получают возможность безопасно и без звонков забронировать жилье: в течение четырех часов арендодатель рассматривает и подтверждает бронирование.

За безопасностью депозита следит «Авито» – денежные средства отправляются собственнику только после заселения гостя. Сервис вернет деньги, если гостя не заселят, попытаются заселить в квартиру не из объявления или возникнут другие проблемы.

Арендаторам также доступна возможность бесплатной отмены бронирования, сроки которой определяет арендодатель. На время проживания гостя арендодатель получает страхование имущества на сумму до 75 тысяч рублей.