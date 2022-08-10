В «Авито Работе» появился бесплатный сервис «Кандидаты»

Команда популярного сервиса частных объявлений «Авито» рассказала об очередном новшестве для платформы «Авито Работа».





С помощью нового инструмента работодатели смогут отслеживать все отклики в одном месте и работать с кандидатами от первого контакта до закрытия позиции.

Новшество предлагается работодателям бесплатно — это раздел «Кандидаты» в профессиональном кабинете Авито.Про. Вкладка «Кандидаты» представляет собой единое место, куда поступают все отклики кандидатов — независимо от того, позвонил соискатель или написал работодателю в чате.

Как поясняют разработчики, у рекрутеров крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, отвечающих за найм, исчезнет необходимость постоянно следить за уведомлениями и расходовать время на поиск нужных контактов. Вместо этого достаточно открыть раздел «Кандидаты» и сразу приступить к работе. Здесь же можно посмотреть цену за каждый уникальный отклик по новому тарифу, отклики фильтровать по конкретным вакансиям, периоду и региону размещения, а также первоочередной информации о кандидатах, в том числе по доступному каналу для связи.

Сервис также позволяет оставлять комментарии к откликам, менять их статус, просматривать карточку выбранного отклика и изучать детали по соискателю из его резюме при наличии.

Бесплатный сервис «Кандидаты» уже доступен всем работодателям, разместившим хотя бы одну вакансию на «Авито Работе» или оплатившим любой тариф на платформе за последние полгода.