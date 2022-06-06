В Астраханской области задержали главу района и его заместителя по делу о взяточничестве

Nikolay Gyngazov/Global Look PressПолицейские задержали главу администрации МО «Камызякский район» Романа Попова и его первого заместителя Юлию Шмелеву. Чиновники подозреваются в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Установлено, что 3 июня 2022 года злоумышленники пытались передать взятку в размере 680 тыс. рублей и в момент совершения преступления были пойманы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press Полицейские задержали главу администрации МО «Камызякский район» Романа Попова и его первого заместителя Юлию Шмелеву. Чиновники подозреваются в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Установлено, что 3 июня 2022 года злоумышленники пытались передать взятку в размере 680 тыс. рублей и в момент совершения преступления были пойманы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.