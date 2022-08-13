В Apple придумали, как заработать на переходе с Lighting на USB-C

Новый закон, принятый в Евросоюзе, заставит Apple стандартизировать USB-C в качестве единственного решения для зарядки iPhone. Но, похоже, в Купертино придумали, как заработать и на этом.





Аналитик Минг Чи-Куо считает, что компания начнёт переход на новые разъёмы в конце текущего или в начале будущего года. В это время выйдут наушники AirPods Pro 2, которым приписывают разъём Lighting. Однако, по словам Куо, компания будет выпускать совместимые зарядные кейсы уже с USB-C, которые можно будет приобрести отдельно. Цена — порядка 60 долларов. Версия для AirPods Pro 2, вероятно, будет стоить около 100 долларов.

Помимо этого, Lighting используется в системах CarPlay. Вероятно, для них тоже будут продавать некие адаптеры или что-то похожее. Таким образом, по мнению Куо, Apple собирается затягивать переход до последней возможности, чтобы затем продать максимальное число аксессуаров.

Ранее Куо рассказал, что Apple не покажет гарнитуру смешанной реальности на WWDC 2022.