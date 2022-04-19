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    в App Store появился двойник «ВТБ Онлайн»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    в App Store появился двойник «ВТБ Онлайн»

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    Банк «Возрождение» выпустил приложение «Баланс Онлайн» для iOS, уже доступное для бесплатной установки в App Store. На это изначально обратили внимание в Telegram-канале Financial Headlines.


    Как отмечает источник, это может быть способом обойти санкции со стороны ВТБ. Дело в том, что банк «Возрождение был положен ВТБ в 2021 году, а приложение «Баланс Онлайн» является точной копией приложения «ВТБ Онлайн», удалённого из App Store ранее. 

    Судя по отзывам, пользователи могут авторизоваться по номеру карты ВТБ, получив SMS с кодом, и затем пользоваться приложением также, как и «ВТБ Онлайн». 

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