В App Store появилась цена на Telegram Premium для России — 449 рублей в месяц

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В июне ожидается появление платной подписки Telegram Premium. А уже сейчас в магазине App Store появилась стоимость Новинки для России. И она оказалась дороже, чем ожидалось.





В магазине приложений указана цена в 449 рублей. За эти деньги пользователь получит увеличение ряда лимитов — на загрузку (4 ГБ на файл вместо 2 ГБ), на увеличении скорости и так далее. Также обещана автоматическая расшифровка голосовых сообщений, полноэкранные стикеры и другие возможности.

При этом ранее говорилось, что подписка может стоить 4,9 доллара. А некоторые утверждали, что цена и вовсе составит 3,99 доллара. Скорее всего, стоимость зависит от региона.

Ранее сообщалось, что Telegram Premium в России может стоить 379 рублей в месяц. почему в итоге цена оказалась выше, не сообщается.