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В Android Auto появился обновлённый медиаплеер

В Android Auto появился обновлённый медиаплеер

Компания Google начала тестировать обновлённый медиаплеер для автомобильной платформы Android Auto. Улучшенный плеер уже доступен в бета-версии Android Auto 7.9.1228.


У текущей версии плеера есть несколько проблем. Одна из самых раздражающих пользователей — размытый фон обложки альбома для нужной песни, который виден только на части экрана. В обновлённом плеере с размытием фона всё в порядке. 

В Android Auto появился обновлённый медиаплеер
Медиаплеер Android Auto в версии 7.7.6221

Кроме того, становится удобнее отслеживать воспроизведение — вместо зелёной полоски вокруг кнопки паузы теперь используется более традиционная панель с полосой прогресса. Новая версия проще для отслеживания во время вождения.

В Android Auto появился обновлённый медиаплеер
Бета-версия Android Auto v7.9.1228 с улучшенным фоном и новой панелью воспроизведения

 

android Android Auto
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RusNewsToday24
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