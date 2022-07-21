В Android Auto появился обновлённый медиаплеер

Компания Google начала тестировать обновлённый медиаплеер для автомобильной платформы Android Auto. Улучшенный плеер уже доступен в бета-версии Android Auto 7.9.1228.





У текущей версии плеера есть несколько проблем. Одна из самых раздражающих пользователей — размытый фон обложки альбома для нужной песни, который виден только на части экрана. В обновлённом плеере с размытием фона всё в порядке.

Медиаплеер Android Auto в версии 7.7.6221

Кроме того, становится удобнее отслеживать воспроизведение — вместо зелёной полоски вокруг кнопки паузы теперь используется более традиционная панель с полосой прогресса. Новая версия проще для отслеживания во время вождения.