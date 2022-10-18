В Алтайском крае иностранный студент получил девять лет колонии за финансирование ИГ

Первый Восточный окружной военный суд приговорил студента одного из вузов Алтайского края к девяти годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
По версии следствия, гражданин Центрально-Азиатской Республики во время обучения на четвертом курсе университета осуществлял сбор денежных средств, которые предназначались боевикам «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в России).
Защита фигуранта попыталась обжаловать приговор, однако его признали законным. По решению суда студент будет отбывать первые два года наказания в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация