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В Алтайском крае иностранный студент получил девять лет колонии за финансирование ИГ

В Алтайском крае иностранный студент получил девять лет колонии за финансирование ИГ
pxhere.com

Первый Восточный окружной военный суд приговорил студента одного из вузов Алтайского края к девяти годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По версии следствия, гражданин Центрально-Азиатской Республики во время обучения на четвертом курсе университета осуществлял сбор денежных средств, которые предназначались боевикам «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в России).

Защита фигуранта попыталась обжаловать приговор, однако его признали законным. По решению суда студент будет отбывать первые два года наказания в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима.

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
алтайский край приговор студент финансирование терроризма
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