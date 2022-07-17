В 19FortyFive назвали кошмаром НАТО идею России использовать Су-57 в связке с «роем дронов»

Россия планирует использовать новейший истребитель пятого поколения в связке с «роем дронов», пишет 19FortyFive.
В публикации издания говорится, что эта задумка российских военных, в случае успешной ее реализации, станет кошмаром для НАТО. По имеющейся информации, Су-57 сможет действовать в тандеме с новейшим БПЛА С-70 «Охотник». При этом отмечается, что истребитель способен выполнять задачи в связке сразу с пяти такими дронами, передает «ПолитРоссия».
«Двухместный Су-57 был разработан для управления целым роем тяжелых ударных беспилотников, таких как С-70», — пишет издание.
По словам аналитиков, беспилотник-невидимка «Охотник» сам по себе является грозным оружием. Он способен нести до двух тонн управляемых и неуправляемых боеприпасов. Серийное производство этих БПЛА должно начаться в 2024 году.