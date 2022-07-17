В 19FortyFive назвали кошмаром НАТО идею России использовать Су-57 в связке с «роем дронов»

В публикации издания говорится, что эта задумка российских военных, в случае успешной ее реализации, станет кошмаром для НАТО. По имеющейся информации, Су-57 сможет действовать в тандеме с новейшим БПЛА С-70 «Охотник». При этом отмечается, что истребитель способен выполнять задачи в связке сразу с пяти такими дронами, передает «ПолитРоссия».