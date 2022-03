Ужин на 350 калорий: начинаем подготовку к лету

Если хотите похвастаться идеальной фигурой на пляже летом, работать над ней нужно уже сейчас. Активные тренировки не дадут полноценного результата, если не подкрепить их правильным питанием. Многие отказываются от еды после 18:00. Но диетологи советуют всё же поесть за 3–4 часа до сна. И ужин на 350 калорий будет идеальным завершением вашего дня.

Важно полностью исключить углеводы, наполнив тарелку белком (рыба, курица, яйца, творог) и овощами. Это поможет насытить организм, не перегрузив желудок. К тому же снизит риск срыва на «ночной жор». Если не знаете, что приготовить, редакция «Со Вкусом» готова поделиться с вами тремя рецептами сытных и полезных блюд.

Как приготовить ужин на 350 калорий

Куриное филе по-итальянски

Запеченная курица — один из популярных вариантов вечернего приема пищи. Если же вам не хочется включать духовку, приготовить аппетитное филе можно на сковороде без добавления масла. Немного томатов и сыра сделают мясо еще вкуснее. Кстати, такое блюдо прекрасно будет смотреться и на праздничном столе.

Ингредиенты

500 г куриного филе

2 ст. л. томатной пасты

300 мл воды

50 г мацареллы

1 помидор

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Помойте филе, нарежьте ломтиками и отбейте. Посолите и поперчите мясо, выложите на сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте с обеих сторон. Смажьте курицу томатной пастой. Нарежьте помидоры кружочками и выложите на отбивные, посыпьте тертым сыром. Готовьте под крышкой на медленном огне 3–4 минуты.

Омлет с брокколи и сыром фета

В этом блюде всего 265 кКал, но вы будете чувствовать себя сытыми в течение длительного времени. Ведь данный рецепт собрал в себе всё самое необходимое для организма.

Ингредиенты

2 яйца

50 г брокколи

50 г сыра фета

1 небольшая горсть листьев петрушки

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Взбейте яйца с солью и перцем до однородности. Смажьте сковороду маслом и разогрейте на среднем огне. Вылейте яичную массу и равномерно распределите по дну. Разберите брокколи на мелкие соцветия. Как только яйца начнут схратываться, выложите овощ. Сверху омлет посыпьте фетой. Жарьте омлет на медленном огне под крышкой в течение 2–3 минут. Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой.

Лодочки с тунцом и творогом

Оригинальная закуска в форме лодочек из листов пекинской капусты станет для вас настоящим открытием. Главное — вовремя остановиться и не съесть все. Хотя они настолько низкокалорийные, что переборщить будет сложно.

Ингредиенты

1 средняя пекинская капуста

160 г тунца в оливковом масле

250 г творог 5 %

6 помидоров черри

4–5 веточек петрушки

2 зуб. чеснока

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Смешайте творог и тунец, разомните вилкой до получения однородной массы. Выдавите чеснок, добавьте измельченную петрушку, соль и перец. Разберите пекинскую капусту на листья. Возьмите 12 внутренних листиков и разложите на тарелке. В каждую лодочку положите 1–2 ч. л. начинки. Нарежьте помидоры четвертинками и разложите по 2 кусочка в каждый капустный лист.

Полезная еда может быть аппетитной. Попробуйте любой из этих рецептов и убедитесь сами. А для тех, кто выбрал интервальное голодание, у нас тоже есть парочка подходящих блюд. Приятного аппетита!

