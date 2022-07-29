Уже снятый с производства iPhone 12 Pro рекордно подешевел в России

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, стоимость относительного компактного, но мощного смартфона iPhone 12 Pro (обзор) на российском рынке заметно снизилась — на 30%.





Компания Apple начала продажи iPhone 12 Pro в России осенью 2020 года по рекомендованной розничной цене от 100 000 рублей.

Сейчас российские ретейлеры начали предлагать модель заметно дешевле. В некоторых магазинах iPhone 12 Pro можно найти менее чем за за 70 тысяч рублей, а рекордное предложение для Москвы и всей России составляет 66 490 рублей.

Одновременно с анонсом серии смартфонов iPhone 13 в прошлом году, компания Apple объявила о прекращении производства iPhone 12 Pro — ретейлеры сейчас распродают остатки, которые пополняться уже не будут.