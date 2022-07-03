Узбекистан разрешил крипто-майнинг. Но только юридическим лицам

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Узбекистан разрешил майнинг Биткойна, но только с использованием электроэнергии, «произведенной солнечной фотоэлектрической станцией». Это следует из приказа, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.





Закон определяет, что майнеры Биткойна будут обладать только статусом юридических лиц, а также они обязаны зарегистрироваться у местного регулирующего органа. При этом организации должны на ежегодной основе обновлять сертификат, дающий разрешение заниматься деятельностью по добыче криптовалют.

Кроме того, власти также запретили майнинг «анонимных крипто-активов» — активов, работающих по принципу анонимности. Впрочем, какие именно криптовалюты относятся к таковым, закон пока не разъясняет.

Несмотря на легализацию майнинга, добытую криптовалюту не получится удержать для перепродажи на сторонних рынках. Согласно приказу, полученные в ходе майнинга криптовалюты «должны быть реализованы майнерами на электронных платформах провайдеров».

Впервые о планах Узбекистана легализовать майнинг на солнечной энергии стало известно еще в начале мая. Тогда сообщалось, что президентский указ избавляет от уплаты подоходного налога майнинг-компании, добывающие криптовалюту на солнечной энергии.

В указе сообщалось, что майнеры, желающие использовать сетевую электроэнергию, должны платить двойную плату, а в периоды повышенного спроса будут взиматься дополнительные сборы. Желающие заняться майнингом в Узбекистане должны зарегистрироваться в Узбекском Национальном агентстве перспективных проектов.