Uzbekistan Airways начнет выполнять рейсы из Ташкента в Самару

Первый перелет запланирован на 4 июня. Рейсы будут выполняться регулярно раз в неделю каждую субботу. Вылет из Ташкента будет осуществляться в 19:05 по местному времени, в Самаре прибытие борта ожидается в 21:25 по местному времени. Обратно самолет будет отправляться в 23:20, приземляясь в Ташкенте около 3:25.