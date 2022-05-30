Uzbekistan Airways начнет выполнять рейсы из Ташкента в Самару

Авиакомпания Uzbekistan Airways запускает рейсы из Ташкента в Самару. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Первый перелет запланирован на 4 июня. Рейсы будут выполняться регулярно раз в неделю каждую субботу. Вылет из Ташкента будет осуществляться в 19:05 по местному времени, в Самаре прибытие борта ожидается в 21:25 по местному времени. Обратно самолет будет отправляться в 23:20, приземляясь в Ташкенте около 3:25.
Авиакомпания уже запустила билеты на рейсы. Стоимость перелета варьируется от 10 тыс. до 11 тыс. рублей. Билеты туда-обратно обойдутся примерно в 19,5-21,5 тыс. рублей.