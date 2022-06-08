Уволенная омбудсмен Украины Денисова созналась, что умышленно врала о «преступлениях» России

Бывший омбудсмен Украины Людмила Денисова созналась во лжи про действия российских сил в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Уволенная Верховной радой Денисова призналась, что придумывала истории о «преступлениях» российских военных. Она была обескуражена тем фактом, что во время ее выступления в Италии наткнулась на довольно равнодушное отношение иностранных политиков к ситуации на Украине, и по совету медийщиков решила предоставить на суд общественности ложную информацию.
«Может, я переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию», — добавила уволенный омбудсмен Украины.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Денисову сместили с высокого поста. Такое решение было принято на голосовании Рады — 234 депутата одобрили увольнение омбудсмена.