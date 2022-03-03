УВКБ ООН: количество беженцев с Украины достигло миллиона за неделю

УВКБ ООН: количество беженцев с Украины достигло миллиона за неделю Новости
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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о миллионе беженцев с Украины за неделю.

Вечером в среду в УВКБ ООН сообщили, что почти 836 тысяч человек уехали с Украины с момента начала российской спецоперации. Больше всего жителей пересекло границу двух стран 28 февраля — более 100 тысяч человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР. Об этом информировало издание monavista.ru.

Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После его заявления западные страны начали вводить ограничительные меры против РФ.

 
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