«Уважаемые пользователи, сервисы в Российской Федерации никак не пострадают», — популярная криптобиржа Huobi Global не будет вводить ограничения для россиян

Популярная криптобиржа Huobi Global сообщила, что не планирует вводить ограничения для российских пользователей. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Huobi Global.

Уважаемые пользователи, сервисы Huobi Global в Российской Федерации никак не пострадают. Пожалуйста, не стесняйтесь использовать и испытать их. Мы стремимся предоставить вам более качественные услуги, высококачественные активы и богатую деятельность

Huobi Global





Huobi Group — международная биржа цифровых активов, доступ к которой есть более чем 100 странах и регионах по всему миру. Платформа работает в сфере технологий блокчейна, торговли цифровыми активами и кошельками, исследованиями в области цифровой экономики. Huobi Global предоставляет не только услуги по покупке и продаже криптовалюты, но и различные брокерские и партнерские программы.

На прошлой неделе Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций. В ряд ограничений включили запрет на все криптокошельки, учетные записи и хранение криптоактивов россиян вне зависимости от суммы (ранее было разрешена сумма в 10 тысяч евро).

Сразу после этого анонса Huobi заявила, что она продолжает работу с цифровыми активами российских пользователей. Теперь же биржа подтвердила свою политику.