Украинские националисты обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе. В результате атаки произошла утечка аммиака. Об этом рассказали в штабе территориальной обороны ДНР.
Авторы заявления сообщили, что зона поражения составляет два километра. Штаб территориальной обороны рассказал об этом в своем Telegram-канале.
Киевские боевики постоянно атакуют населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. Националисты для обстрелов используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которую применят страны Североатлантического альянса.