Утечка аммиака произошла в результате атаки киевских боевиков на завод в Донецке

Авторы заявления сообщили, что зона поражения составляет два километра. Штаб территориальной обороны рассказал об этом в своем Telegram-канале .

Украинские националисты обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе. В результате атаки произошла утечка аммиака. Об этом рассказали в штабе территориальной обороны ДНР.