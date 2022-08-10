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Утечка аммиака произошла в результате атаки киевских боевиков на завод в Донецке

Утечка аммиака произошла в результате атаки киевских боевиков на завод в Донецке
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Украинские националисты обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе. В результате атаки произошла утечка аммиака. Об этом рассказали в штабе территориальной обороны ДНР.

Авторы заявления сообщили, что зона поражения составляет два километра. Штаб территориальной обороны рассказал об этом в своем Telegram-канале.

Киевские боевики постоянно атакуют населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. Националисты для обстрелов используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которую применят страны Североатлантического альянса.

Донецк обстрел Украина
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