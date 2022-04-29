Устроивший смертельное ДТП наркоман получил 8,5 года колонии в Москве

Инцидент произошел в июле 2021 года на Кутузовском проспекте. Установлено, что фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, следовал за рулем Mercedes и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение машиной Toyota, 56-летняя пассажирка которой получила смертельные травмы. Женщина скончалась в больнице.