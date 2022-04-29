Устроивший смертельное ДТП наркоман получил 8,5 года колонии в Москве

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В Москве суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, который стал инициатором аварии с погибшим. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком 8,5 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в июле 2021 года на Кутузовском проспекте. Установлено, что фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, следовал за рулем Mercedes и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение машиной Toyota, 56-летняя пассажирка которой получила смертельные травмы. Женщина скончалась в больнице.
В иномарке виновника ДТП обнаружили запрещенные вещества. Было возбуждено уголовное дело.
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