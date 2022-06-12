Установленную на въезде в Мариуполь стелу перекрасили в цвета российского флага

Название Мариуполя на стеле, установленной при въезде в город, перекрасили в цвета российского флага.
Ранее символические буквы, которые встречают прибывающих в Мариуполь автомобилистов, были желто-голубых оттенков. При этом название города было написано с использованием украинской «i». Однако местные жители перекрасили стелу в бело-сине-красный цвет и вернули на место русскую букву «и». При этом рядом теперь развеваются полотна с российским триколором.
Кроме того, на стеле появились портреты бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, командира противотанкового специального подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы), командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) и подполковника ВС ДНР Владимира Жоги.