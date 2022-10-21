Установлена личность погибшей в аварии с участием актрисы Анны Большовой

Женщиной, которую насмерть сбила актриса Анна Большова, оказалась 31-летняя жительница Калужской области Олеся Борисенко.
Большова стала участницей смертельного ДТП в ночь на 14 октября. Актриса самостоятельно вызвала скорую помощь и полицию, но женщина скончалась до приезда бригады медиков.
Экспертиза обнаружила, что в организме погибшей был алкоголь. По всей видимости, женщина шла по темной улице и не увидела автомобиль актрисы. Местные жители регулярно жалуются на плохую освещенность этого участка дороги.
Полиция проверяет состояние машины Большовой. Уголовное дело против актрисы пока не возбуждено, сообщает Telegram-канал Mash.