установлен рекорд по количеству запущенных российских спутников

9 августа 2022 года с космодрома Байконур состоялся запуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Запуск оказался успешным, более того, удалось установить новый рекорд.





Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, все малые космические аппараты, запущенные с космодрома Байконур 9 августа, были приняты на управление разработчиками. Одновременный запуск 16 российских спутников стал рекордным в истории ракетно-космической промышленности России.

16 малых российских аппаратов – CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, «КАИ-1», «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвейс», MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Спутники предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий реализации межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.

Помимо 16 российских спутников, ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на целевую орбиту иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям».