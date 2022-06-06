УСИН по Херсонской области отказалось сажать российских военнопленных в колонии

Управление Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказалось принимать российских военнопленных, которых украинская служба безопасности намеревалась отправить в колонию.
Об этом в воскресенье, 5 июня, рассказал РИА Новости глава ведомства Евгений Соболев. По словам чиновника, из ИВС в колонию хотели отправить нескольких военнопленных россиян, всего их было 30. Однако правоохранители отказались размещать их в СИЗО.
«Должны быть законные основания для задержания человека, а тут приехали и сказали: “Заберите”. Так это не работает. Есть закон, который должен работать», — подчеркнул собеседник агентства.
После начала спецоперации ВС РФ сотрудники херсонского УСИН не оставили работу вопреки требованиям Киева, и тем самым предотвратили побег почти тысячи заключенных из колоний. С конца февраля ведомство сотрудничает с ВС РФ.