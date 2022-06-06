УСИН по Херсонской области отказалось сажать российских военнопленных в колонии

Об этом в воскресенье, 5 июня, рассказал РИА Новости глава ведомства Евгений Соболев. По словам чиновника, из ИВС в колонию хотели отправить нескольких военнопленных россиян, всего их было 30. Однако правоохранители отказались размещать их в СИЗО.