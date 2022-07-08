Ушла из жизни дизайнер и эксперт моды Людмила Норсоян

Людмила Норсоян

На 60-м году жизни умерла Людмила Норсоян, эксперт моды, дизайнер и основательница школы Fashion Factory. Пять лет Людмила боролась с онкологическим заболеванием.

Свою карьеру она начинала еще в конце 1980-х. В 1990-х Норсоян запустила в промышленное производство коллекции трикотажа для российских и международных торговых марок на базе инновационных материалов и технологий. Она также основала собственный бренд инновационного трикотажа Norsoyan. Дизайнер занималась и преподавательской деятельностью: читала лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова, МХПИ, ВШЭ.

В 2013 году Людмила основала Fashion Factory School, чтобы помогать молодым дизайнерам, а в последние годы сосредоточилась на развитии цифровой моды — в этом направлении она видела большой потенциал.

Она всегда верила в то, что нужно идти к цели, идти за своей мечтой. “Бороться и искать, найти и не сдаваться” — Людмила любила цитировать эти строки Альфреда Теннисона, вплетала их в свой трикотаж и повторяла на лекциях. Она верила в будущее российской индустрии моды и перспективы диджитал-вселенных,

— говорится в некрологе, который опубликован в официальном телеграм-канале Fashion Factory.